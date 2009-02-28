У Севастополі два мітинги: проти Ющенка і проти міськради

У Севастополі на площі Нахимова сьогодні одночасно відбулися два мітинги: на підтримку звернення першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА до Президента України Віктору ЮЩЕНКА, і мітинг щодо різкої критики діяльності міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, перший мітинг, що проходив біля Графської пристані, фактично, став продовженням сьогоднішньої позачергової сесії міськради, і тема його звучала так само, як єдине питання порядку денного сесії: «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні і місті Севастополі».

У ньому взяли участь депутати міськради і районних рад від Партії регіонів, ПСПУ, КПУ «Російський блок», а також їхні прихильники. Учасники мітингу підтримали рішення сесії щодо звернення першого Президента України до чинного Глави держави, піддали критиці керівництво місцевої виконавчої влади, яке, за словами виступаючих, є «ставлениками оранжевих».

Другий мітинг, що зібрав, за оцінкою правоохоронців, як і перший, близько 800 осіб, називався «Російський політичний форум Севастополя». Частина його учасників тримала в руках російські державні прапори, а також транспаранти «Ні вугільному терміналу!», «Міськрада - у відставку!» та інші.

Виступаючі на форумі піддали критиці міську раду і його голову Валерія САРАТОВА, «як невиправдану надію севастопольців». Виступи перебивались музичним твором «Легендарний Севастополь», що голосно звучав з підсилювачів, через що учасникам сусіднього мітингу було погано чутно «своїх» виступаючих.

Громадський порядок в ході цих заходів забезпечували представники УВМС України в місті Севастополі, які вишикувалися двома ланцюжками між мітингами. Діями підлеглих особисто керували кілька полковників міліції УМВС.

За даними міліції, обидва мітинги відбулися без ексцесів.