Яценюк: Рішення Стокгольмського арбітражу – це найбільша поразка політичної компанії, якою керує персонально Путін

«Це найбільша поразка російської монополії, а точніше – політичної компанії, якою керує персонально Путін», - наголосив лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю журналістам у п’ятницю, 2 червня.

Він підкреслив, що російська війна проти України розпочалася «після того, як Росія почала застосовувати газову зброю»: «Це була перша війна, яку Росія оголосила незалежній Україні. Кожного року українське керівництво, прем’єри і президенти повзли на колінах до Москви, щоби отримати ціну на газ, яка є більш-менш прийнятною для України».

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«Усе це закінчилося тим, що був підписаний найбільш невигідний контракт за історію України, і середньозважена ціна на газ в цьому контракті була $500», - нагадав лідер «Народного фронту».

«Віктор Янукович пішов ще далі, ніж всі його попередники, - він здав українську територію, дозволив російській армії дислокуватися на території Автономної Республіки Крим, що стало фактично запорукою для подальшої військової інтервенції в Україну. Зробив він це для того, щоб отримати так званих сумнозвісних $100 знижки за газовим контрактом, який був підписаний прем’єром Тимошенко у 2009 році», - наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що з 2014 року політика української влади «була дуже чітка і жорстка: «Як прем’єр-міністр я заявив, що ми йдемо в суд проти російського «Газпрому». І тоді з новопризначеною командою і керівництвом НАК «Нафтогаз України» і персонально його головою Андрієм Коболєвим ми почали готувати юридичну справу проти російського «Газпрому».

«Ми шукали найкращих адвокатів, і ми їх знайшли. Ми збирали найкращу доказову базу для того, щоб російський «Газпром» в судовому порядку був визнаний тим, який порушує наші національні інтереси і основні засади Третього енергетичного пакету в Європі», - підкреслив лідер «Народного фронту».

«Після того, як ми потягнули російський «Газпром» до суду, були різні думки, хтось був скептичний… А я був переконаний, що ми з командою «Нафтогазу» докажемо свою позицію і доведемо всьому світу, що російський «Газпром» - це не просто енергетична компанія, це політична компанія, яка використовує свій вплив, аби в тому числі позбавити Україну частини свого суверенітету і незалежності через неймовірні ціни і через жахливі, грабіжницькі умови цього контракту», - наголосив він.

У результаті цього контракту, підкреслив лідер «Народного фронту», Україна повинна була заплатити російському «Газпрому» $47 млрд: «Це цифра, яка рівна майже двом державним бюджетам України».

«Україна повинна була платити неринкову ціну на користь російського «Газпрому», а також обмежена в своєму законному і суверенному праві перепродавати російський газ будь-яким компаніям, в тому числі європейським партнерам», - нагадав він.

Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна не буде платити російському «Газпрому» $47 млрд, підкреслив Арсеній Яценюк: «Порядок встановлення ціни, який був передбачений в контракті 2009 року, визнаний неринковим. Формула, яка була записана російським «Газпромом» у контракті з Україною, визнана неринковою. Формування ціни повинне відбуватися так, як ми і закуповуємо газ протягом останніх трьох років. Це ціна європейського хабу. Яка ціна в Європі – така ціна повинна бути і в Україні».

Крім того, за рішенням суду, Україна має право на перепродаж газу, який вона придбаває в Російської Федерації, будь-яким іншим компаніям.

Лідер «Народного фронту» також підкреслив, що завдяки зусиллям останніх трьох років, обсяги споживання природнього газу в Україні скорочені на 30%: «Це мільярди доларів, які повинні були йти на користь російського «Газпрому», російської влади і в тому числі – російського війська. Ці кошти залишилися в українському бюджеті і не прилипли до рук Фірташа, Льовочкіна, Януковича і інших осіб, які були задіяні в найбільшій корупції в Україні, адже енергетична корупція – це була корупція номер один».

Він також нагадав, що понад тисячу днів тому він на посту Глави Уряду разом з прем’єр-міністром Словаччини дав старт реверсному потоку газу: «Сьогодні загальний обсяг споживання газу по імпорту – це виключно з реверсного потоку. Понад 550 днів Україна не купує російський газ».

«Хочу привітати кожного українця і всю нашу державу з історичним рішенням - з відновленням справедливості. Україна довела всім – ми сильна держава. Коли ми заявили про те, що Росія більше не буде використовувати газову зброю – це була не просто заява. Це була кропітка і важка робота. І ми перемогли. Переконаний, що і будь-яку іншу війну з Росією ми так само виграємо», - сказав Арсеній Яценюк.