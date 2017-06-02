Польща у Раді безпеки ООН активно обговорюватиме ситуацію в Україні – Ващиковський

Польща у Раді безпеки Організації Об’єднаний Націй активно обговорюватиме ситуацію в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, коментуючи рішення про обрання Польщі непостійним членом Ради безпеки ООН, передає Польське Радіо.

«Ми хотіли б, серед іншого, брати участь у вирішенні проблем африканського континенту. Звичайно, також залишатимемося активними в питаннях, пов'язаних із нашим безпосереднім сусідством, зокрема, ситуацією в Україні», - зазначив він.

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За його словами, також Польща планує обговорювати у рамках Радбезу тероризм, злочини проти людяності, недотримання принципів міжнародного права.

Ващиковський нагадав, що Польща вже вшосте обрана непостійним членом Ради безпеки ООН.

Генеральна асамблея організації сьогодні підтримала кандидатуру Польщі на непостійного члена Ради безпеки ООН у 2018-2019 роках.

Разом із Польщею - на термін 2018-2019 роки були обрані: Кувейт, Екваторіальна Гвінея, Перу і Республіка Кот-д'Івуар.

Як повідомляв УНІАН, Польща з січня 2018 року замінить Україну серед непостійних членів Ради безпеки ООН.

Україна була обрана непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки у жовтні 2015 року.