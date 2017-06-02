Польща замінить Україну серед непостійних членів Радбезу ООН

Республіка Польща з 1 січня 2018 року замінить Україну серед непостійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Посольство Польщі в Україні у Twitter.

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"Польща тільки що стала непостійним членом Ради безпеки ООН з початком терміну повноважень з 1 січня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у Постійному представництві України у Twitter повідомили, що Кувейт, Кот-д'Івуар, Екваторіальна Гвінея, Польща і Перу обрані непостійними членами Ради безпеки ООН на 2018-19 роки. Також сказано, що Нідерланди обрані на 2018 рік.

"Польща займе місце України", - заявили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня 2015 року Україну обрали непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки.

1 січня 2016 року Україна офіційно розпочала виконання своїх обов'язків непостійного члена в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.