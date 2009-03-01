Медведєв вважає опозицію невеликою групою маргінальних політиків

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що радикальна опозиція в Росії - це маргінальна група громадян, яка не зможе проводити свої акції на Красній площі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю іспанським ЗМІ, відповідаючи на запитання, чому в Росії забороняються акції «Другой России».

«На мою думку, це все-таки невелика група маргінальних політиків, яка присутня в будь-якій країні завжди і яка зацікавлена в тому, аби надувати інтерес до себе», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що інколи особисто заходить на сайти радикальної опозиції і бачить, що «вони все, що хочуть волати, вони все волають у різних місцях».

«Виходять на вулиці, кричать про те, що Президента і уряд потрібно відправити у відставку. Вони всі заяви, які їм хочеться робити, вони роблять. Тому мені уявляється, що ніхто їм роти не затикає, вони все, що хочуть, вони все говорять. Говорять публічно, вони ж не позбавлені цієї можливості. Але те, що вони не виступають на Красній площі, ну, даруйте, я вважаю, що їм не місце на Красній площі», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент РФ переконаний, що опозиціонери можуть «прийти виступати де завгодно, у тому числі і в Кремлі, але повинні з`являтися там, де це можна, де проводяться такі мітинги».

*** «Другая Россия» - опозиційне громадське об`єднання, що діє з 2006 року, ставить своєю метою добитися зміни існуючого політичного режиму, використовуючи легальні методи політичної боротьби. Коаліція «Другая Россия» об`єднує представників різних політичних і правозахисних рухів, а також окремих громадян. Лідерами руху є Гаррі КАСПАРОВ, Едуард ЛИМОНОВ, Сергій ГУЛЯЄВ, Лев ПОНОМАРЬОВ.