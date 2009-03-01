Каспаров: Медведєв хоче здаватися президентом демократичної держави

У словах Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про роль опозиції в Росії немає жодного слова правди, заявив російський опозиціонер, лідер громадської організації «Об`єднаний громадянський фронт» (ОГФ) Гаррі КАСПАРОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.КАСПАРОВА, за його словами, оцінка Д.МЕДВЕДЄВА типова для лідера авторитарної держави.

"Д.МЕДВЕДЄВУ хочеться здаватися президентом демократичної держави, але ми-то розуміємо, в якій країні ми живемо, які діють антиконституційні закони, покликані обмежувати свободу слова, громадські дискусії, ходи, демонстрації та участь опозиції у виборному процесі", - заявив Г.КАСПАРОВ.

Лідер ОГФ додав, що якби була можливість, він із задоволенням подискутував би з Президентом Росії про політичну ситуацію та про роль опозиції в країні.

Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю іспанським ЗМІ заявив, що опозиція - це невелика група «маргінальних політиків», яка присутня в будь-якій країні завжди і яка "зацікавлена в тому, щоб надувати інтерес до себе". Водночас, за його словами, представникам радикальної опозиції в Росії "ніхто роти не затикає", але свої акції вони повинні проводити у відведених для цього місцях, а не на Красній площі.