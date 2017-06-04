До Києва привезли труну з тілом Любомира Гузара

Похоронна процесія з тілом колишнього предстоятеля Української Греко-католицької церкви Блаженнішим Любомиром Гузаром прибула до Києва, повідомляє ТСН.uа.

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"Труну з тілом Гузара встановлять у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, з них зможуть попрощатися всі бажаючі протягом 4 та 5 червня. Також 5 червня в 11:00, у патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві буде проведена траурна архиєрейська божественна літургія з чином поховання, йдеться в повідомленні", - йдеться в повідомленні.

Поховають Гузара в Києві в крипті собору, який був побудований, в тому числі, його стараннями.

Як повідомляв УНІАН, 31 червня о 18:30 на 85-му році життя після важкої хвороби помер колишній глава УГКЦ Любомир Гузар.