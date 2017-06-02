Стало відомо, де саме похоронять Блаженнішого Любомира Гузара (відео)
Блаженнішого поховають під вівтарем головного Собору УГКЦ.
Блаженнішого поховають під вівтарем головного Собору УГКЦ. До прибуття зі Львова до Києва залишається трохи більше доби. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
У головному патріаршому соборі триває підготовка. Після служби труна буде запаяна і вмурована у стіну храму. Протягом усіх п'яти днів Любомира супроводжує і лікар, який підтримує належний стан тіла.
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Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2017 року на 85-му році життя пішов з життя глава Української греко-католицької церкви в 2005-2011 роках Блаженніший Любомир Гузар.
Похорон Блаженішого призначений на 5 червня у Патріаршому соборі у Києві.
Блаженніший Любомир Гузар запамятався не лише як лідер Української греко-католицької церкви, але й як моральний авторитет нації.