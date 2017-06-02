Стало відомо, де саме похоронять Блаженнішого Любомира Гузара (відео)

Блаженнішого поховають під вівтарем головного Собору УГКЦ. До прибуття зі Львова до Києва залишається трохи більше доби. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

У головному патріаршому соборі триває підготовка. Після служби труна буде запаяна і вмурована у стіну храму. Протягом усіх п'яти днів Любомира супроводжує і лікар, який підтримує належний стан тіла.

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Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2017 року на 85-му році життя пішов з життя глава Української греко-католицької церкви в 2005-2011 роках Блаженніший Любомир Гузар.

Похорон Блаженішого призначений на 5 червня у Патріаршому соборі у Києві.

Блаженніший Любомир Гузар запамятався не лише як лідер Української греко-католицької церкви, але й як моральний авторитет нації.