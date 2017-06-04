Порошенко і Гройсман відреагували на теракти у Лондоні

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття громадянам Британії у зв’язку з людськими жертвами внаслідок терактів.

«Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією», - написав він у Twitter.

Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією — Петро Порошенко (@poroshenko) June 4, 2017

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив підтримку родинам, які втратили близьких.

"Жахливий теракт у Лондоні забрав життя невинних людей. Молимося за загиблих та сумуємо разом з тими, хто втратив близьких", - зазначив він у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 3 червня у Лондоні було скоєно серію терактів, внаслідок яких загинули шестеро й постраждали 48 осіб.