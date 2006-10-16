Ющенко доручив розробити законопроект про визнання ОУН-УПА визвольним рухом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про український визвольний рух 20-50-х років XX століття, статус і соціальний захист його учасників, у якому, зокрема, передбачити визнання діяльності організацій, які боролися за Українську самостійну соборну державу у 20-50-х роках XX століття, українським визвольним рухом.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Президент також доручив уряду розробити разом із Національною академією наук України комплекс заходів на 2006-2007 роки, спрямованих на всебічне вивчення та об`єктивне висвітлення участі українців у Другій світовій війні, інших військових конфліктах XX століття, передбачивши, зокрема:

– здійснення грунтовних наукових досліджень, проведення науково-практичних конференцій, міжнародних семінарів, круглих столів;

– видання історичної та науково-популярної літератури з цих питань;

– організацію створення і демонстрацій науково-популярних фільмів і документально-публіцистичних передач;

– проведення відповідної роз`яснювальної та просвітницької роботи, зокрема в засобах масової інформації.

Цим же Указом В.ЮЩЕНКО доручив Міністерству культури і туризму України разом із Національною академією наук України забезпечити всебічне та об`єктивне висвітлення у навчально-виховному процесі питань, що стосуються участі українців у Другій світовій війні, інших військових конфліктах XX століття, діяльності українського визвольного руху, зокрема діяльності Української повстанської армії, Української військової організації, Організації українських націоналістів, Української головної визвольної ради; використання досліджень вітчизняних учених щодо визвольної боротьби Українського народу у програмах загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

Міністерству культури і туризму України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено забезпечити оновлення музейних експозицій, які відображують події, пов`язані з українським визвольним рухом 20-50-х років XX століття, зокрема Другою світовою війною.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України належить забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на консолідацію українського суспільства, дослідження ролі, місця та значення українського визвольного руху, встановлення історичної та соціальної справедливості, захист прав учасників українського визвольного руху.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня, перебуваючи з робочою поїздкою в Сумській області, В.ЮЩЕНКО сказав, що наполягатиме на якнайшвидшому розгляді Верховною Радою законопроекту щодо визначення статусу вояків ОУН-УПА. Президент нагадав, що рік тому доручив уряду створити комісію, яка мала провести ретельне історичне дослідження ролі і місця ОУН-УПА. Комісія завершила свою роботу близько 4 місяців тому, і тепер необхідно, щоб на грунті цих досліджень до парламенту було внесено законодавчу ініціативу, яка визначила б статус вояків Української повстанської армії.