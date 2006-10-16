Слідів гальмування ”Тойоти”, за кермом якої був загиблий депутат Оробець, немає
Дорога була сухою
Слідів гальмування автомобіля "Тойота-Камрі", за кермом якої сьогодні вранці у Києві загинув народний депутат України Юрій Оробець, немає.
Про це УНІАН заявили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Його співробітники також зазначили, що, рухаючись Оболонським проспектом у напрямку Московського проспекту, "Тойота-Камрі", яка належала Ю.Оробцю, виїхала на газон розподільчої смуги, проїхала по ньому 103 метри, після чого вдарилася в рекламний щит.
За словами співрозмовника агентства, дорога у цьому місці була сухою, має три ряди руху в одному напрямку, однак об’єктивні причини, через які сталася аварія, можна буде встановити лише після проведення низки експертиз, у тому числі - судово-медичної та автотехнічної.