Слідів гальмування ”Тойоти”, за кермом якої був загиблий депутат Оробець, немає

Слідів гальмування автомобіля "Тойота-Камрі", за кермом якої сьогодні вранці у Києві загинув народний депутат України Юрій Оробець, немає.

Про це УНІАН заявили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Його співробітники також зазначили, що, рухаючись Оболонським проспектом у напрямку Московського проспекту, "Тойота-Камрі", яка належала Ю.Оробцю, виїхала на газон розподільчої смуги, проїхала по ньому 103 метри, після чого вдарилася в рекламний щит.

За словами співрозмовника агентства, дорога у цьому місці була сухою, має три ряди руху в одному напрямку, однак об’єктивні причини, через які сталася аварія, можна буде встановити лише після проведення низки експертиз, у тому числі - судово-медичної та автотехнічної.