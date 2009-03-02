Ющенко не допустить, щоб Польща отримала більший «шматок» Євро-2012

Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна не допустить непаритетності при виборі міст для проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року разом з Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Координаційної ради з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для України є принциповим те, щоб «фундаментальний паритет, закладений в концепцію спільної підготовки до Євро-2012 України та Польщі, зберігся до останньої точки».

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що до 8 травня поточного року в Україні вже 4 міста відповідатимуть критеріям програми підготовки до Євро.

«Це я кажу з однією метою - щоб ні всередині України, ні в міжнародних дискусіях ми не допускали обставин для ревізії базових домовленостей паритетного проведення футбольного чемпіонату в Україні та Польщі», - сказав Президент, підкресливши, що в Україні є всі можливості забезпечити своєчасну нормальну підготовку

Як повідомляли деякі польські ЗМІ, УЄФА нібито може вирішити провести матчі Євро-2012 у 6-ти польських і 2-х українських містах через те, що українські міста, окрім Києва та Донецька, не зможуть вчасно і належним чином підготуватися через економічну кризу.

Початковий план передбачає проведення матчів у 4-х українських і 4-х польських містах. Також у кожній країні є по 2 резервні міста на випадок, якщо якесь з основних приймаючих міст не встигне підготуватися до чемпіонату.