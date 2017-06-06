Рада сьогодні не голосуватиме за обрання омбудсмена: НАЗК не встигло перевірити кандидатів

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що парламент сьогодні не голосуватиме за обрання омбудсмена, оскільки Національне агентство з питань запобігання корупції не встигло провести перевірку кандидатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.

“Як ви пригадуєте, ми мали розпочати роботу з обрання уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Але виникли перешкоди для розгляду даного питання”, - сказав спікер.

Він пояснив, що Національне агентство з питань запобігання корупції попросило парламент надати більше часу для проведення перевірки усіх кандидатів на посаду омбудсмена.

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“І фактично, станом на сьогодні, хоча Верховна Рада ішла у повністю передбачені законом терміни, ми є у ситуації, коли кандидати на уповноваженого не мають остаточного проходження спецперевірки, і, зокрема, не мають результату висновків НАЗК. І ми, згідно із законом, не можемо розпочати конкурс і змушені дочекатися остаточного рішення і остаточної спецперевірки”, - повідомив голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня закінчився термін повноважень нинішнього омбудсмена Валерії Лутковської.

Кандидатуру на цю посаду може висунути голова Верховної Ради або мінімум 113 народних депутатів. Зокрема громадські організації можуть запропонувати кандидата лише через народних депутатів.

Було запропоновано три кандидатури: народний депутат Людмила Денісова (фракція “Народний фронт”), народний депутат Сергій Алєксєєв (фракція «БПП») та адвокат Андрій Мамалига.

Голова Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря заявив, що у разі необрання омбудсмена до 7 червня має бути оголошено новий конкурс кандидатів на цю посаду.