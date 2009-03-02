Через гроші БЮТ тимчасово відступився від кадрових чисток
На порядку денному 4 закони
Всі кадрові питання розглядатимуться тільки після того, як Верховна Рада ухвалить необхідні рішення для стабілізації курсу гривні та повернення довіри міжнародних фінансових інституцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Він зауважив, що кадрові питання не є на сьогодні пріоритетом. «Якщо сьогодні на порядку дня стоїть питання ухвалення 4 законів, які можуть сприяти надходженню фінансової допомоги ззовні, то краще зробити це. Якщо ми тільки внесемо в зал кадрові питання, то це не сприятиме конструктивній роботі. Поки не будуть прийняті закони, які дозволять отримати запозичення, зупинити лихоманку з курсом, кадрові питання ставитись не будуть», - сказав І.КИРИЛЕНКО.