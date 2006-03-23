Новому власнику ”Криворіжсталі” дали час до 27 березня

14:00, 23 березня 2006
Політика
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Mittal Steel не виконує інвестиційних зобов`язань

Фонд державного майна України за підсумками проведеної попередньої перевірки виявив порушення виконання інвестиційних зобов`язань, узятих Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) при покупці 93,02% пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь». Про це повідомила голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК під час сьогоднішньої інтернет-прес-конференції.

За її інформацією, новий власник повинен був виплатити «тринадцяту» заробітну платню і збільшити тариф оплати праці, виходячи з мінімального прожиткового рівня.

«До 27 березня мають бути ліквідовані зауваження. Контроль ведеться», - зазначила В.СЕМЕНЮК. «Якщо не будуть виконані зауваження, Фонд держмайна почне претензійну роботу», - додала вона.

Довідка УНІАН. «Міттал Стіл Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

У листопаді 2005 року контрольний пакет ВАТ «Криворіжсталь» у розмірі 93,02% статутного фонду придбала компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина). Згодом комбінат було перейменовано в «Міттал Стіл Кривий Ріг».

17 березня прес-служба «Міттал Стіл Кривий Ріг» з посиланням на В.СЕМЕНЮК повідомила, що новий власник меткомбінату «Міттал Стіл Кривий Ріг» - компанія Mittal Steel виконує всі зобов`язання, зафіксовані в договорі купівлі 93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь».

За інформацією прес-служби МСКР, про це голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК заявила в ході відвідин «Міттал Стіл Кривий Ріг».

У прес-службі зазначили, що такий висновок В.СЕМЕНЮК зробила на підставі перевірки виконання інвестзобов`язань, проведеної на підприємстві комісією ФДМУ з 13 по 17 березня.

Згідно з інформацією, наданою прес-службою МСКР, комісія ФДМУ особливо відзначила виконання компанією Mittal Steel Germany GmbH інвестиційних зобов`язань щодо природоохоронних заходів, збільшення фінансування для розвитку соціальної сфери, збереження штатної чисельності працівників на підприємстві. Також було відмічене виконання зобов`язань щодо першочерговості поставок продукції ВАТ „Міттал Стіл Кривий Ріг” на внутрішній ринок України і надання пріоритету вітчизняним постачальникам сировини, матеріалів і послуг.

Разом з тим прес-служба підприємства повідомила, що в акті комісії ФДМУ, який був підписаний за підсумками перевірки, міститься декілька рекомендацій, які адміністрація ВАТ „Міттал Стіл Кривий Ріг” розгляне найближчим часом.

 

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