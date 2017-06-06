Рада планує включити до порядку денного розгляд законів про медреформу (наживо)

Верховна Рада у вівторок планує вирішити питання про фінансування місцевих виборів і включити до порядку денного законопроекти про медичної реформи. Про це йдеться в порядку денному.

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Також у першому читанні розглянуть законопроекти про транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, про реформування сфери паркування транспорту. Крім того, депутати планують приділити увагу парламентській реформі (відносно роботи комітетів). Також народні обранці визначать, чи дозволяти органам місцевого самоврядування обмежувати продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, столових вин.

У другому читанні будуть розглядатися законопроекти про початок службово-прикладного та військово-прикладного спорту, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів та про надання їй психіатричної допомоги.

Перерва в засіданні ВР відбудеться не як зазвичай, з 14.00 до 16.00, а тоді, коли вирішить або Погоджувальна рада, або депутати в сесійній залі.

Як відомо, згідно з Регламентом ВР, у вівторок депутати повинні працювати в режимі два засідання: ранкове - з 10.00 до 14.00 та вечірнього - з 16.00 до 18.00.