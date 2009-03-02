Вигнаний з президії ЦК КПУ Грач має намір зібрати свій блок

Народний депутат України, перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії Леонід ГРАЧ не виключає створення свого блоку партій на виборах до Верховної Ради Криму.

«Ми не повинні в кримській політиці ходити по різних вулицях, як це, на жаль, відбувається сьогодні: російські рухи - по один бік, комуністи - по другий, інші партії лівого напрямку - по третій. А ми повинні зосередити наші спільні зусилля в боротьбі за владу в єдиному кулаці», - сказав Л.Грач в ефірі однієї з кримських радіостанцій, повідомили УНІАН в прес-службі народного депутата.

У зв`язку з цим Л.Грач заявив, що є пропозиція на виборах до Верховної Ради Криму створити блок партій. «Є така пропозиція: створити блок партій. Хто до цього блоку ввійде, мені поки що важко сказати. Кримська республіканська організація Компартії. А хто ще погодиться - не знаю, важко сказати. Може, «Російський блок». Ті ж прогресивні соціалісти, а також просто соціалісти. Давайте на базі захисту конституційних повноважень, на базі наших лівих поглядів об`єднаємося в «Блок Грача», - сказав Л.Грач.

При цьому лідер комуністів автономії заявив, що у нього «сьогодні серед кримських політиків найвищий рейтинг у Криму».