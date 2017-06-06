Гройсман збирається замінити міністра енергетики - ЗМІ

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик найближчим часом покине свою посаду. Рішення про зміну Насалика вже прийняте прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Наразі йдуть консультації щодо персони наступника. Про це стало відомо від джерела з оточення прем'єра, де ця інформація активно обговорюється, повідомляє Gazeta.ua.

Читайте такожУ Міненерговугілля розповіли, коли запустять новий газопровід між Україною та ПольщеюНайбільш вірогідним наступником Насалика на посаді міністра енергетики може стати уродженець села Калинівка Вінницької області, керівник профільного Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу у Верховній Раді - Олександр Домбровський. На виборах у Верховну Раду 2014 року він був переобраний народним депутатом України від виборчого округу № 11, висувався від Блоку Петра Порошенка і набрав 51% голосів.

За даними джерела в Кабміні, там розглядаються також кандидатури екс-міністрів енергетики Івана Плачкова і Володимира Демчишина. «Напередодні очікуваних літніх пікових навантажень на енергосистему України, в умовах дефіциту вугілля, наступник Насалика повинен бути компетентним і розуміючим реальну обстановку в енергетиці України», - нарікають в Кабміні.

Крім того, за інформацією джерела, в Кабміні не виключають вірогідність того, що Насалик втримається на своїй посаді за умови, що всі інші кандидати відмовляться приймати галузь в настільки важкий час. Ключовою претензією до Насалика є повна відсутність конкретних дій міністерства щодо реформування галузі на тлі великого числа сумнівних публічних заяв міністра. З початку 2017 року міністерство енергетики демонструє втрату контролю над ситуацією, починаючи з блокади поставок вугілля з ОРДЛО і закінчуючи бойкотуванням діяльності НАК «Нафтогаз» України, вважають у Кабміні. Зміна керівника повинна оздоровити ситуацію і дати новий імпульс реформ в енергетичній сфері.