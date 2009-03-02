Кріль: Тимошенко нині потребує іміджу завзятого «борця з вітряками»

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ закликає депутатів від Блоку Юлії Тимошенко не блокувати парламентську трибуну і розглянути питання ліквідації депутатських пільг за спрощеною процедурою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, коментуючи заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо можливого блокування роботи Верховної Ради фракцією БЮТ, І.КРІЛЬ заявив: «Ліквідувати депутатські пільги можна і треба. Але для цього потрібно не влаштовувати істерики із блокуванням трибуни, а робити реальні кроки».

На його думку, показовим є той факт, що про блокування парламентської трибуни говорить не керівник фракції БЮТ у парламенті, а саме прем‘єр-міністр.

«Кандидату в президенти Ю.ТИМОШЕНКО зараз вигідний імідж палкого «борця з вітряками». Коли немає більше чим хвалитися, використовується будь-який привід, щоб виборці у «позитивному світлі» в черговий раз почули прізвище прем‘єра», - переконаний І.КРІЛЬ.

Депутат нагадав, що «існує законодавчо врегульована процедура прийняття рішень у стінах Верховної Ради». «ТИМОШЕНКО має всі можливості зняти пільги без зайвого галасу. Як керівник уряду, який контролює парламентську більшість, вона має важелі не лише щоб внести до порядку денного законопроект, а й запропонувати прийняття цього документу за пришвидшеною процедурою», - зазначив лідер “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 березня, Ю.ТИМОШЕНКО ініціювала скорочення втричі зарплати для високопосадовців. За її словами, фракція БЮТ у парламенті наполягатиме на включенні до порядку денного пленарних засідань питання щодо скасування пільг для депутатів. «Терміново, невідкладно, буквально завтра, наша фракція буде наполягати на скасуванні пільг для депутатів», - додала вона.

Прем’єр наголосила, що у випадку відмови включити це питання до порядку денного фракція БЮТ блокуватиме трибуну ВР.