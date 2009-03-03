Наступного понеділка Ющенко і Тимошенко обговорять приватизацію

Наступна нарада керівництва України буде присвячена питанням приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на брифінгу для преси, розповідаючи про підсумки наради з координації дій усіх органів влади та політичних сил в кризових умовах розвитку економіки.

За словами В.ЮЩЕНКА, на сьогоднішній нараді було розглянуто регламент роботи, за яким працюватиме робоча група у складі Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, голови НБУ і представника опозиції.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, наступна зустріч у понеділок буде присвячена особливостям політики приватизації в Україні у 2009 році.