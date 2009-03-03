Черновецький стверджує, що сам напросився до Ющенка

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що столична влада неодноразово зверталася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із проханням скликати нараду, у якій взяли б участь керівники міської та районних влад столиці, а також керівники правоохоронних органів.

Про це повідомляється сьогодні на офіційному сайті київської муніципальної газети “Хрещатик”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ переконаний, що необхідність обговорення проблем столиці на державному рівні назріла вже давно.

“Такої зустрічі ми добивалися, щоб обговорити ряд невідкладних питань, для вирішення яких у столичної влади немає достатніх важелів”, — пояснив мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ поінформував, що на нараді йтиметься насамперед про боротьбу з корупцією та безгосподарністю в районних адміністраціях столиці. За словами мера, незважаючи на всі зусилля міської влади, окремі районні “чинуші”, як і раніше, займаються особистим збагаченням і грають у політику замість того, щоб виконувати свої безпосередні службові обов’язки й вирішувати нагальні господарські питання — забезпечувати своєчасний ремонт житлового фонду, вивезення сміття тощо.

“Корупція на районному рівні досягла небачених масштабів і вимагає втручання особисто Президента. Справа в тому, що, відповідно до діючого законодавства, глав райдержадміністрацій призначає й звільняє саме глава держави. Тому без участі Президента ми, на жаль, не можемо позбутися тих, хто скомпрометував себе хабарництвом та іншими корупційними діями чиновників”, — констатував столичний голова.

Другим найважливішим питанням Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав перегляд держбюджету на 2009 р., яким передбачено вилучення з бюджету Києва майже 8 млрд. грн.

“Ми плануємо на цій зустрічі обов’язково підняти питання перегляду державного бюджету на 2009 рік. Незважаючи на звернення Київради, прийняте всіма фракціями, крім проурядового БЮТ, ми так і не одержали від Кабміну зрозумілої відповіді — чи повернуть киянам відібрані в них гроші”, - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Третьою проблемою, яку треба негайно вирішити, мер столиці назвав фінансування підготовки Києва до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

“Підготовка Києва до Євро-2012 є одним із ключових пріоритетів київської міської влади. Особливо якщо врахувати, що вже в травні у штаб-квартирі УЄФА буде прийматися рішення про те, які міста приймуть матчі європейської футбольної першості. Однак проблеми з виділенням Кабміном асигнувань з державного бюджету можуть привести до зриву підготовчого процесу. Тому ми будемо просити Президента допомогти вирішити це питання й дати відповідне доручення уряду”,— заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як зазначається в повідомленні, в Київській міськадміністрації покладають великі надії на результати зустрічі із главою держави й готові запропонувати йому на розгляд план конкретних дій по кожному із запропонованих для обговорення питань.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 березня, Президент проведе нараду з головами районних держадміністрацій міста Києва, на якій планує заслухати звіт керівництва Київської міської державної адміністрації.

Раніше В.ЮЩЕНКО обіцяв вжити жорстких заходів, якщо в Києві не буде продуманої тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства.

2 березня прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА заявила, що В.ЮЩЕНКО вважає провальними дії київської влади в економічній, бюджетній і тарифній політиці.