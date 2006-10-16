«Тойота», у якій загинув депутат Оробець, на момент ДТП була справною

На момент автокатастрофи, у якій загинув народний депутат України Юрій ОРОБЕЦЬ, гальма та системи керування у його автомобілі «Тойота-Камрі» були у справному стані.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ МВС України в місті Києві, такими є висновки експертів Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

Автотехнічна експертиза співробітниками центру проводилася сьогодні у присутності начальника ГУ МВС в м.Києві Віталія ЯРЕМИ.

Водночас, зазначили у ЦГЗ, слідчим управлінням київського ГУ МВС порушена і розслідується кримінальна справа за фактом дорожнього інциденту. Справу порушено за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 8.00 у Києві загинув у ДТП член “Нашої України” Ю.Оробець. Депутат перебував за кермом власного автомобіля “Тойота-Камрі”.