Суд змінив двом "екс-податківцям Клименка" запобіжний захід з особистого зобов'язання на арешт - Матіос

Апеляційний суд Києва змінив двом колишнім податківцям часів екс-президента Віктора Януковича запобіжний захід із особистого зобов'язання на арешт з правом внесення багатомільйонних застав. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Читайте такожДвом екс-податківцям, що переховуються, заочно оголосили про підозру - МатіосВін повідомив, що судом задоволено апеляцію військових прокурорів щодо запобіжного заходу колишньому керівнику Харківської податкової Андрію Криволапову.

"Підозрюваний Криволапов (начальник ОДПІ в Харкові, де працював "податковий майданчик") - апеляцію військових прокурорів задоволено судом. Арешт у залі апеляційного суду Києва з правом внесення застави 4,8 млн грн (було особисте зобов'язання приходити до слідчого)», - написав Матіос.

За його словами, також суд задовольнив апеляцію стосовно екс-керівника податкової Криму Костянтина Циркуна.

"Підозрюваний Циркун (начальник ДПС в АР Крим, де функціонував "податкова майданчик") - апеляцію військових прокурорів задоволено апеляційним судом столиці з надяганням наручників в залі суду (арешт з правом внесення застави 15 млн грн - було особисте зобов'язання)", - повідомив Матіос.

За його словами, в апеляційному суді ще залишаються не розглянутими 8 апеляційних скарг Генпрокуратури на запобіжні заходи екс-податківцям.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 діючих і колишніх керівники податкової.

Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, причетних до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

В результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн.

Справу відкрито за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації і зловживання службовим становищем).

Суди обрали 12 з 23 екс-податківців запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав на загальну суму 443 млн 988 тис. грн.

Ще чотирьом підозрюваним суди обрали запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. 7 підозрюваних звільнені із залу суду з носінням електронного браслета з заставами від 990 тис. до 15 млн грн.