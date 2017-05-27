Аваков розповів про погрози та дзвінки з Москви після затримання екс-податківців часів Януковича

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, після гучної спецоперації із затримання 23-х колишніх податківців часів екс-президента Віктора Януковича правоохоронці отримують погрози та дзвінки з Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив журналістам на відкритті сервісного центру МВС у Хмельницькому.

“На сьогодні погрози отримує військовий прокурор Анатолій Матіос та співробітники прокуратури, які були задіяні в цій операції. Чиниться шалений спротив та застосовуються спроби підкупу з метою позитивного вирішення питань, пов'язаних із затриманням (екс-податківців). Навіть отримували дзвінки із Москви”, - сказав Аваков.

Разом з тим він анонсував другий етап затримань колишніх посадовців.

Також Аваков зауважив, що на сьогодні арештовані екс-податківці ще не внесли грошових застав. Термін для зарахування коштів на спецрахунок спливає у понеділок, 29 травня.

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Крім того, міністр повідомив про підготовку апеляційних скарг на рішення Печерського райсуду Києва про звільнення декількох підозрюваних колишніх податківців під особисте зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 чинних і колишніх керівника податкової.

Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

У результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).

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Суди обрали 12-м із 23-х екс-податківців запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застав на загальну суму 443 млн 988 тис. грн.

Ще чотирьом підозрюваним суди обрали запобіжні заходи у вигляді особистих зобов’язань.

7 підозрюваних звільнені із зали суду з носінням електронного браслету із заставами від 990 тис. до 15 млн грн.