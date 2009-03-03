Тимошенко: я не дам цього разу всім вам зробити уряд крайнім

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір залучити Генеральну прокуратуру, Головне контрольно-ревізійне управління і Державну податкову адміністрацію до поліпшення платіжної дисципліни підприємств теплокомуненерго і облгазів з розрахунків за природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявила сьогодні на нараді про стан розрахунків за газ, спожитий в Україні з початку 2009 року.

«Якщо розрахунків не буде, при тому, що населення розраховується, ми направимо податкову, контрольно-ревізійне управління, звернемося до Генеральної прокуратури, щоб врешті-решт, розібратися, що відбувається з кожним конкретним платником за природний газ. Я маю на увазі теплокомуненерго і облгази», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що сьогодні під час наради її учасники повинні знайти реальні механізми розрахунків за газ у повному обсязі.

«Якщо облгази не почнуть нормально розраховуватися, а всі облгази у нас є приватними і, як повідомляли ЗМІ, 70% усіх облгазів належать одній особі – панові ФІРТАШУ через його афільовані компанії, – то ми будемо через процедуру банкрутства або через внесення відповідного закону до Верховної Ради просто облгази повертати у державну власність», - заявила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд не має наміру спокійно спостерігати за низьким рівнем платежів за використаний природний газ.

«Я не дам цього разу всім вам, включаючи й ті області, де править сьогодні Партія регіонів, я не дам вам зробити уряд крайнім. Я присвячу достатньо часу, щоб кожна людина в країні знала, яка політична сила і з яких областей не йдуть розрахунки за природний газ», - заявила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що заборгованість, у тому числі й комунальних підприємств, і приватних підприємств, якими є облгази, всіх учасників ринку вже становить 10,7 млрд. грн., і з початку року, за два місяці, збільшилася майже на 5 млрд.