"Сили зла" блокують старт медреформи: у МОЗ пояснили, чому не варто чекати змін

У МОЗ заявили, що попри прийняття Радою у першому читанні законопроекту №6327, який запроваджує нову систему охорони здоров'я, змін поки що чекати не варто. Адже, як зазначається, нардепи відхилили законопроект №6329, який має запустити нову модель фінансування. Про це йдеться у прес-релізі відомства.

Без цього законопроекту ніяких змін не буде — бо не буде ніяких коштів.

«Це війна двох систем — старої совєтсько-середньовічної та нової європейської. "Сили зла" хочуть не лише заблокувати старт медреформи. Вони хочуть забрати в українців надію на те, що зміни можливі. Вони хочуть зберегти стару систему охорони хабарів, яка їх влаштовує», - цитують у повідомленні МОЗ в. о. міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун.

У міністерстві зазначають, що всі кошти, які на рік виділяє Верховна Рада на лікування українців мають розподілятися «за простими та єдиними для всіх правилами».

«Депутати пропонують залишити всі кошти під керуванням корупційної вертикалі медичних чиновників та не вводити ніяких легальних співоплат — бо в нас же “безоплатна медична допомога”! Може, ви бачите цю безоплатну допомогу? Я бачу, на яких автівках по всій країні їздять медичні чиновники з зарплатнею в 6 тисяч гривень», - зазначила Супрун.

Як повідомляв УНІАН раніше, профільні парламентські комітети підтримали вчора на своїх засіданнях законопроекти № 6327 та № 6329 щодо реформи охорони здоров’я. Про це сказав член Комітету ВР питань охорони здоров'я, координатор робочої групи з опрацювання законопроектів щодо реформування системи охорони здоров’я Сергій Березенко.