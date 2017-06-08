У Миколаєві затримали боксера, який брав участь у бійці депутатів облради (відео)

У Миколаєві правоохоронці встановили місце знаходження та доставили до Центрального відділу поліції чоловіка, який підозрюється в причетності до бійки за участю депутатів Миколаївської облради Володимиром Фроленко і Федором Барною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, затриманий не є депутатом облради.

«40-річний місцевий житель затриманий слідчим у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили в прокуратурі.

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Наразі з’ясовуються всі обставин події, проводиться низка слідчих заходів.

Зазначимо, на опублікованому відео бійки видно, як Фроленко тримає Барну, якого в цей час б’є невідомий.

Водночас Барна на своїй сторінці у Facebook заявив, що його побив професійний боксер Олег Буц.

«Коли в стінах обласної ради тобі професійно завдає ударів відомий боксер, майстер спорту міжнародного класу Олег Буц, виникає питання про безпеку власного життя. Що просто обурює, коли Фроленко цілеспрямовано провокує в ході засідання комісії конфлікт для того, щоби в подальшому передати «справу» професійному боксеру», – написав Барна.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві депутати Миколаївської обласної ради Федір Барна і Володимир Фроленко побилися під час засідання бюджетної комісії 8 червня.

Відео бійки, яка сталася в коридорі облради, опублікували місцеві ЗМІ; їй передувала суперечка щодо того, де шкільні автобуси, обіцяні ще в середині травня.

Попередньо дії учасників конфлікту кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство», санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Барна обирався від БПП «Солідарність», наразі – позафракційний, є головою постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

Фроленко – голова фракції «Опозиційного блоку», секретар постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.