У Миколаєві депутати влаштували бійку, на допомогу прийшов боксер (фото, відео)

8 червня на третьому поверсі будівлі Миколаївської обласної ради сталася бійка між депутатом, який вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Федором Барною й керівником фракції "Опозиційний блок" Володимиром Фроленком.

Інциденту передував конфлікт на засіданні бюджетної комісії, де Володимир Фроленко у різкій формі вимагав від Федора Барни "закрити рот", передають "НикВести".

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Після словесної перепалки Федір Барна викликав на "чоловічу розмову" Володимира Фроленка в коридор, де й сталася бійка. При цьому, перший заступник голови облради заблокував двері депутатської кімнати й не пускав журналістів в коридор, щоб вони "не робили сенсацію".

Однак коли все-таки вдалося вибратися у вестибюль, журналісти стали свідками бійки, в ході якої Володимир Фроленко затиснув шию Федору Барні, а невідомий чоловік при цьому бив його. Як стало відомо, третім учасником бійки виявився Олег Буц, відомий боксер, майстер спорту міжнародного класу.

Повідомляється, що спробував розняти бійку перший заступник голови облради Іван Кухта.

Після інциденту засідання бюджетної комісії було екстрено закрито, а Володимир Фроленко, залишаючи кімнату, випалив заступнику голови облради Андрію Кротову фразу: "Андрюхо, ти наступний".