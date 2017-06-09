Рябошапка подав у відставку з посади члена НАЗК

Член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка на своїй сторінці в Facebook повідомив, що подав Кабінету міністрів заяву про відставку.

"Підтримуючи вимоги суспільства та уряду, з метою якнайшвидшого налагодження ефективної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, я сьогодні подав до Кабінету Міністрів України заяву про відставку з посади члена Агентства", – йдеться у повідомленні.

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За його словами, ситуація довкола роботи Національного агентства вимагає негайного вирішення. "Зволікання з цим дискредитує не лише ідею ефективного органу із запобігання корупції, але і посилює зневіру наших співвітчизників у можливість досягти відчутних результатів у подоланні корупції", - написав Рябошапка.

Він вважає НАЗК "потужним і потенційно надзвичайно ефективним" інструментом антикорупційної інфраструктури в Україні, який, однак, "не використовується за призначенням".

Рябошапка зазначає, що відсутність вчасної і належної реакції на проблеми НАЗК як в самому агентстві, так і ззовні, призвели до необхідності вжиття кардинальних заходів із його "реанімації".

"Разом із Русланом Радецьким, ми пропонували власний план виведення Агентства із кризи, проте, він був відкинутий іншими колегами", – зазначає Рябошапка.

Він також закликав народних депутатів якнайшвидше підтримати законопроект про "перезавантаження" НАЗК у першому читанні і в цілому, як закон.

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Нагадаємо, Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через неполадки із системою подачі е-декларацій. Голова НАЗК у відповідь на ці заклики заявила, що не збирається йти у відставку.