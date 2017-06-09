Парубій у США порушить питання пришвидшення інтеграції до НАТО і збільшення допомоги Україні

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 12-17 червня відвідає Сполучені Штати Америки, де порушить питання пришвидшення інтеграції до НАТО і збільшення допомоги Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв'ю телеканалу "Рада".

Говорячи про запланований візит до США, Парубій уточнив, що ключовою буде зустріч зі спікером Палати представників США (нижня палата Конгресу США) Полом Раяном. Голова ВР повідомив, що готується документ про співпрацю між парламентами двох країн.

Водночас, він зауважив, що розмова стосуватиметься набагато ширшого кола питань. Парубій пояснив, що необхідно буде обговорити і такі теми, як "пришвидшення інтеграції України до Північоатлантичного альянсу, про збільшення допомоги Україні і сфери безпеки, і також сприяння і спільна позиція з приводу енергетичної безпеки не тільки України, але і Європи".

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"Йдеться про будівництво "Північного потоку", який, на моє глибоке переконання, є не лише енергетичним проектом Росії, а це й питання безпекове. Я про це говорив у Норвегії і буду говорити у Сполучених Штатах Америки, що ми повинні не допустити реалізації цього проекту", - наголосив голова парламенту.

Крім того, додав Парубій, обговорюватимуться нові форми співпраці між Україною та США.

"Зокрема, на новому етапі після обрання нового президента", - сказав він і додав, що планує запросити Раяна до України.