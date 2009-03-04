Не остання людина у Секретаріаті на тему Нафтогазу нічого не чула

У Секретаріаті Президента України заперечують причетність Президента України Віктор ЮЩЕНКА до подій навколо НАК «Нафтогаз України».

Про це сказав на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, коментуючи на прохання журналістів заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо тиску з боку глави держави на Службу безпеки України.

«Це не моя компетенція, але я з вами завжди відвертий: якби я щось на цю тему в Секретаріаті Президента чув за ці дні – я тут не остання людина – я б вам сказав», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він підкреслив, що нічого подібного в Секретаріаті не чув.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру СБУ, сьогодні, 4 березня, в офісі НАК «Нафтогаз України» співробітники СБУ проводять слідчі дії у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу.