Нафтогаз запевняє, що «маски-шоу» не вплине на розрахунки з Газпромом

НАК “Нафтогаз України” заявляє, що конфлікт навколо компанії не вплине на поточні розрахунки за газ з ВАТ “Газпром” (Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник управління з питань зв`язків з громадськістю і ЗМІ НАК “Нафтогаз України” Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ сьогодні в Києві журналістам.

“Ми заккумулювали гроші і маємо розуміння “Газпрому”, і маємо певні обсяги. Тому, я думаю, що жодних проблем з розрахунками за обсяги, спожиті в лютому, не буде”, - сказав він.

Також В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ відзначив, що в даний момент частина людей в чорній камуфляж ній формі і в масках, які прибули сьогодні в будівлю НАК “Нафтогаз України” в Києві, залишили приміщення, а частина людей залишаються в будівлі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі і в масках увірвались у будівлю НАК у Києві. «Не надавши жодних документів, вони прийшли в чорних масках і чорному камуфляжі. Природно, охорона їх не пускала, але вони перестрибнули через турнікет і пішли гуляти по НАК», – сказав прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Ілля САВВІН.

Після цього співробітники Шевченківського райуправління міліції Києва виїхали до будинку НАК «Нафтогаз України» для з`ясування ситуації.

Пізніше в прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу.

При цьому в прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» зумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки відучора робляться спроби блокування розслідування».

Після того, як до будівлі «Нафтогазу» увійшли співробітники спецпідрозділу СБУ, у заступника головного бухгалтера НАК Марії КУШНІР стався серцевий напад. Працівники «швидкої допомоги» госпіталізували її до столичної лікарні №12.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Загалом у 2009 році НАК має заплатити 14,4 млрд. дол., з яких 360-450 млн. дол., – за лютий.