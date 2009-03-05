У Дніпропетровську створили першу в Україні «Фабрику думки»

У Дніпропетровську створено першу в Україні «Фабрику думки».

Як передає кореспондент УНІАН, «Фабрика думки» була організована у рамках діяльності політичної асоціації «Прагнемо змін» у Дніпропетровську.

Як пояснила експерт Інституту проблем управління імені Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО, технологія «Think Tank», або «Фабрика думки» була створена після Другої світової війни у США. За її словами, перша «Фабрика думки» генерувала ідеї для Пентагону. Пізніше ця технологія поширилася і використовувалася у різних країнах для вирішення різноманітних завдань. «Фабрики думки» виконували замовлення державних структур, громадських організацій і політичних партій, а також комерційних організацій.

М.ТКАЧЕНКО зазначила, що важлива перевага «фабрик думки», порівняно з традиційними інституціями вироблення рішень і ідей (державними органами, науковими центрами), полягає в свободі і незаангажованості їх учасників. «Завдяки цьому «фабрики думки» можуть генерувати по-справжньому оригінальні ідеї, не піклуючись про кон`юнктуру. В Україні до сьогодні «фабрик думки» просто не було», - підкреслила вона.

У свою чергу, президент асоціації «Прагнемо змін» Кость БОНДАРЕНКО повідомив, що одне зі своїх першочергових завдань учасники «Фабрики думки» бачать у вирішення проблем місцевого самоврядування. Перше замовлення на проектну розробку «Фабрика думки» вже одержала від фонду «Наш дім – Дніпропетровськ».

Керівник програм фонду «Наш дім – Дніпропетровськ» Ігор ЦИРКІН додав, що його фонд готовий підтримати роботу «Фабрики думки» і зробити перше замовлення на розробку проекту. «Ми пропонуємо експертам інвентаризувати і зрозуміти, в чому полягають конкурентні переваги Дніпропетровська, щоб надалі використовувати ці переваги у процесі міського управління», - сказав він.

При цьому І.ЦИРКІН зазначив, що після цього фонд запропонує «Фабриці думки» розробити нову концепцію управління містом.

К.БОНДАРЕНКО заявив, що сьогодні асоціація «Прагнемо змін» веде активну діяльність у Харкові і Одесі, де найближчим часом будуть організовані подібні «Фабрики думки».

Як відомо, дніпропетровську асоціацію «Прагнемо змін» організували більш як 150 жителів міста, представників різних професій: від чиновників і місцевих депутатів до представників бізнесу і громадськості.