Тернопільський губернатор знає, чому БЮТ наполягав на скасуванні виборів

Відміна Верховною Радою виборів депутатів Тернопільської обласної ради свідчить про згортання демократичних процесів в Україні.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Як відміна виборів до Тернопільської облради вплине на Україну?” заявив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

“В державі сьогодні відбуваються події, які свідчать про згортання демократичних процесів, адже Україна сьогодні живе за правилами боротьби за владу будь-якими шляхами, а не тими, які прописані в Конституції і законах України”, - переконаний Ю.ЧИЖМАРЬ. Він зауважив, що парламент вперше скасував вибори депутатів місцевої ради і створив небезпечний прецедент. У зв’язку з цим голова Тернопільської ОДА не виключив, що подібні рішення на догоду якій-небудь політичній силі парламент може ухвалювати й майбутньому.

Такі рішення, наголосив губернатор, зазіхають на право громадян обирати та бути обраними і самостійно вирішувати, кому надати мандат довіри й кого делегувати до роботи в органах місцевого самоврядування.

“Це дуже показовий момент, коли народ може бути усунений від влади, якщо правляча еліта не буде мати гарантій, що народ проголосує саме так, як вона того прагне”, - вважає він.

Ю.ЧИЖМАРЬ поінформував, що кілька місяців тому, коли призначалися дочасні вибори депутатів облради, БЮТ був досить популярним на Тернопільщині, і міг гарантовано отримати мінімум 50% голосів виборців. Саме тому ця політична сила всіляко намагалася добитися проведення виборів, зауважив він.

Однак, за словами голови ОДА, рейтинг БЮТ стрімко впав і на сьогодні знаходиться на рівні 15%-18%, і це в регіоні, який традиційно надає найбільшу підтримку даній політичній силі. Ю.ЧИЖМАРЬ вважає, що через це вибори стали “невигідними БЮТ”, і він пішов на пошуки будь-яких компромісів, щоб їх відмінити, “навіть якщо це компроміс з комуністами і Партією регіонів”.

На думку губернатора, підтвердженням цьому є спільне голосування представників трьох політичних сил не лише за відміну виборів на Тернопільщині, а й за відставку Володимира ОГРИЗКА міністра закордонних справ.

Ю.ЧИЖМАРЬ спростував аргументи, наведені парламентаріями на користь прийнятого ними рішення. По-перше, зазначив він, посилання на кризу не виправдане – 15 березня в багатьох регіонах України відбудуться вибори міських голів та депутатів низки місцевих рад.

По-друге, кошти на дострокові вибори до Тернопільської облради, на брак яких посилалась ВР, вже надійшли в місто, частина з них освоєна, а для використанню інших нічого не перешкоджає, зауважив він.

Також він спростував твердження, що тернополяни нібито не бажають брати участі у перевиборах. Ю.ЧИЖМАРЬ зазначив, що люди навпаки прагнуть навести лад в обласній раді, яка вже майже рік не працює, внаслідок чого під загрозою виконання опинилися низка соціальних програм.

Водночас Ю.ЧИЖМАРЬ зауважив, що не має наміру як голова ОДА звертатися до суду і виконуватиме рішення парламенту. Однак він додав, що знає про оскарження цього рішення ВР кількома політичними партіями і стежитиме за результатами розгляду цих позовів.

Керівник Тернопільщини переконаний, що така ж ситуація може статися в будь-якій іншій області, а під час президентської кампанії – й по усій Україні.

“Над цим потрібно задуматися, і якщо ми хочемо боротися за демократію, то треба боротися за демократію в кожному окремому випадку, а не тільки тоді, коли це стосується когось особисто”, - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року. Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

3 березня ВР відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, "за" голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТ і 4 від НУ-НС.

5 березня голова обласного осередку ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК повідомив, що Адміністративний суд України прийняв позовну заяву “Свободи” щодо оскарження постанови Верховної Ради про скасування позачергових виборів до Тернопільської облради. За його словами, впродовж 2-3 днів має відбутися перше слухання.