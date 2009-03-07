Ющенко: пропорційна система виборів не виправдала себе

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за проведення виборів до парламенту за відкритими списками, а до місцевих органів влади - за мажоритарною системою.

Про це він сказав у своєму виступі в телепрограмі “Свобода на Інтері”.

Президент підкреслив, що пропорційна система виборів не виправдала себе, і, в першу чергу, в місцевих органах влади. Він переконаний, що необхідно повернутись до мажоритарної системи, або встановити вибори за відкритими списками.

«Подивіться на Верховну Раду, там є секретарші, там є водії, яких люди не знають», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив на необхідності внесення змін до Конституції України. Глава держави зауважив, що зміни до Основного Закону, внесені у 2004 році, були непродуманими, і на сьогодні передбачена Конституцією система влади призводить до конфліктів.

Президент висловив жаль, що Блок Юлії Тимошенко та Партія регіонів вийшли з Конституційної ради, ініційованої ним для розробки проекту нового Основного Закону.