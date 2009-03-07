Ющенко нагородив кілька журналісток

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв головному редактору журналу “Главред” Альоні ГЕТЬМАНЧУК звання “Заслужений журналіст України”.

Про це йдеться в указі глави держави від 5 березня, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.

Окрім А.ГЕТЬМАНЧУК, звання “Заслужений журналіст України” також удостоєні Наталія КАТЕРИНЧУК – керівник департаменту інформаційного та суспільного мовлення телеканалу “1+1”, Ірина КОЗАК – власний кореспондент газети “Голос України” по Хмельницькій області та Людмила МОШНЯЗ – завідувач відділу редакції рівненської обласної газети “Вільне слово”.