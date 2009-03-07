4 нардепи не просто так ігнорують допити у справі про отруєння Ющенка?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ ухиляється від дачі свідчень у справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Про це повідомив член слідчої групи Генеральної прокуратури з розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА, прокурор-криміналіст Олексій ДОНСЬКИЙ в інтерв`ю виданню "Тема".

Він нагадав, що від дачі свідчень відмовляється депутат від НУ-НС Давид ЖВАНІЯ.

«У світлі фактів, установлених слідством, а також добутих у справі доказів, є всі підстави стверджувати про більш ніж серйозні мотиви у ЖВАНІЇ ухилятися від слідства в справі про отруєння ЮЩЕНКА, ЩО він і робить", - зазначив О.ДОНСЬКИЙ.

«Тим часом, у ЖВАНІЇ з`явився однодумець: рідку старанність і послідовність в ігноруванні закону виявляє народний депутат України Микола МАРТИНЕНКО, який, незважаючи на кількаразові виклики, взагалі жодного разу не з`явився в прокуратуру», - підкреслив прокурор.

«Нічим не відрізняються від цих двох депутатів відомий комуніст Олександр ТКАЧЕНКО, а також лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Незважаючи на різну партійну приналежність, в одному вони знайшли консенсус: обоє одностайно ігнорують закон, тривалий час ухиляються від явки для дачі свідчень», - зауважив прокурор-криміналіст.

За його словами, «слідством точно встановлено, що у ЖВАНІЇ немає і ніколи не було українського громадянства».

«Тобто він не проходив передбачену законом процедуру вступу в українське громадянство, а лише, будучи громадянином Грузії, на підставі надання в компетентні органи свідомо підробленого радянського паспорта, був незаконно документований паспортом громадянина України», - цитує О.ДОНСЬКОГО «Українська правда».