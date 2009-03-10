Ющенко в СБУ піймав історичний момент і знайшов голубу кров нації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО представив новопризначеного голову Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА членам колегії спецслужби.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося під час засідання колегії СБУ, що проходить у Києві.

«Для мене є великою роллю, місією, щоб в рамках сьогоднішньої зустрічі представити нового голову СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА», - сказав В.ЮЩЕНКО, назвавши цю подію знаковим історичним моментом.

У зв’язку з цим Президент наголосив, що в СБУ завжди працювали і працюють найбільші патріоти і додав, що він особисто дуже високо оцінює професійні та моральні якості В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Я даю собі звіт, що переді мною сидить «голуба кров» нації», - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до представників керівного складу СБУ.

Говорячи про актуальні пріоритетні завдання, які стоять перед спецслужбою на сучасному етапі, Президент відзначив діяльність працівників СБУ у забезпеченні суверенітету, територіальної цілісності України. У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО висловив вимогу до СБУ рішуче протидіяти проявам екстремізму, сепаратизму, ксенофобії та расизму.

Окремо глава держави наголосив на діяльності СБУ у просуванні України до європейської системи безпеки, а також забезпеченні економічної безпеки держави в умовах світової кризи.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Верховна Рада України за поданням Президента призначила В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

До цього призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКО виконував обов’язки голови СБУ з грудня 2006 року.