Супернику Луценка хотіли допомогти міліціонери і жінки

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про необхідність реформування судової системи України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Сарнах на Рівненщині після завершення наради з місцевими правоохоронцями. Свою позицію міністр пояснив тим, що минулого року із понад 4-х тис. випадків хабарництва засуджено лише 42-х осіб.

Він навів при цьому приклад заміни керівників майже усіх підрозділів міліції в Україні, що дало позитивні наслідки.

Також у ході прес-конференції Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що Рада національної безпеки і оборони України ініціюватиме корекцію законодавства з тим, щоб надати право підрозділам МВС розслідувати кримінальні справи щодо держчиновників та високопосадовців. (УНІАН: 7 березня на засіданні РНБО прийнято рішення про створення Національної служби розслідування та відокремлення функцій досудового слідства від СБУ і Генеральної прокуратури з подальшою передачею їх до МВС).

За його словами, лише держслужбовці першої та другої категорій “можуть бути предметом” розслідування Національного бюро розслідування, а решта повинні підпадати під сферу діяльності МВС.

Ю.ЛУЦЕНКО, який балотується до Рівненської обласної ради, також на прес-конференції пояснив, чому не захотів йти на теледебати з іншим кандидатом до облради – нинішнім губернатором Рівненщини Василем ЧЕРВОНІЄМ. Він, зокрема, зазначив, що не хоче дебатувати з людиною, яка опустила область на 27-ме місце згідно з рейтинговою оцінкою Кабінету Міністрів. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що лише за рівнем народжуваності і станом криміногенної ситуації Рівненщина на 5-му місці. Тобто, за його словами, жінки і міліціонери хотіли допомогти В.ЧЕРВОНІЮ, але не змогли.

Ю.ЛУЦЕНКО у ході перебування на Рівненщині вручив правоохоронцям області ключі від 6-ти нових автомобілів і 30-ти квартир.