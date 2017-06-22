ГПУ з'ясувала, як Поляков через помічницю отримав $7500 хабара

ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара $7500 і зловживанні службовим становищем. Про це йдеться у поданні, внесеним генпрокурором Юрієм Луценком, повідомляє "Українська правда".

Читайте такожКомітет Ради до кінця сесії може розглянути зняття недоторканності з 5 нардепівУ поданні вказано, що Поляков фігурує у провадженні за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 240, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Поляков Максим Анатолійович у період із 02.10.2016 по 28.11.2016 вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності", - йдеться у поданні.

Зазначається, що Поляков, діючи за попередньою змовою із нардепом Бориславом Розенблатом, також за попередньою змовою зі своїм помічником-консультантом Тетяною Любонько, за пособництва охоронця Розенблата Богуслава Ярощука, вимагали та отримали неправомірну вигоду $15 тис. від представника компанії нерезидента "Фуджейра" (ОАЕ) Сивокінь К.С.

За це нардепи пропонували вчинення в інтересах цієї компанії "підписання як ініціаторами та членами авторського колективу, внесення до Верховної Ради проектів законів про внесення змін до Податкового кодексу (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов’язаної з видобуванням бурштину) та про внесення змін до Митного кодексу (щодо звільнення від оподаткування операцій з ввезення на територію України обладнання для промислового видобутку бурштину)".

Отримані гроші Розенблат і Поляков мали розділити порівну по $7500.

У поданні вказується, що передача частини грошей ($5000) Полякову через його помічницю Любонько відбулася 22 листопада 2016 року в ресторані "Смородіна", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Русанівська набережна, 7. Зазначається, що у цей же день Поляков наказав їй купити на ці гроші два телефони IPhone 7 у магазині Royal Service.

Наступного дня вона придбала за $1900 два мобільні телефони IPhone 7 (ІМЕІ 353805081002318) та IPhone 7+ (ІМЕІ 359218078103293) і передала Полякову. Один із них він собі залишив, а інший віддав дружині.

28 листопада Любонько в ресторані "Варенична "Катюша" за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 1/10 отримала решту суми для Полякова – $2500.

Зазначається, що 24 листопада 2016 року у вестибюлі ресторану "Три вилки", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 76 представниця фірми "Фуджейра" Сивокінь передала $7500 охоронцю Ярощуку для подальшої передачі Розенблату.

В поданні прокуратури вказується, що є достатньо доказів, що підтверджують факт вчинення Поляковим особливо тяжкого корупційного злочину (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу). За нього передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльність на строк до трьох років, з конфіскацією майна.