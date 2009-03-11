Литвин занепокоєний зміцненням в Україні неофашистських організацій
Спікер перебуває в Криму
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН стурбований зміцненням в Україні позицій неофашистських організацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Сімферополі.
«Фашистські елементи сьогодні трішки приживаються на нашому грунті», – зазначив голова ВР.
На його думку, в українців вже є «тяга до сильної руки».
«Я це бачив у багатьох районах, коли марширують, кричать: «Слава нації – смерть ворогам», – і всі аплодують. Якщо подивитися, які вони гасла висувають, то всі разом узяті політичні сили, які ми називаємо радикальними, відпочивають», – сказав В.ЛИТВИН.
Він не виключив, що у разі проведення дострокових парламентських виборів радикальні сили можуть пройти до ВР. «Це нестиме загрозу для країни», – вважає В.ЛИТВИН.