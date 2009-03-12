Посол США: на президентських виборах в Україні можливі несподіванки

Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що всі гілки української влади мають працювати на відновлення довіри громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ТЕЙЛОР заявив вчора на прес-конференції у Луганську, де перебував з робочою поїздкою.

В.ТЕЙЛОР вважає, що для українських можновладців на сьогодні найважливішим завданням є відновлення довіри громадян. Національний банк, Президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів мають розробити спільну програму дій щодо відновлення довіри до національної валюти, банківської системи. Саме для цього необхідна співпраця всіх гілок влади.

Крім того, В.ТЕЙЛОР не виключає, що на президентських виборах в Україні можна очікувати на несподіванки, криза може мати політичні наслідки.

«Я маю надію, що влада в Києві зможе зібратися, оскільки це загроза і їм самим», - зазначив він.

Також на сьогодні посол США не бачить загрози розколу України по лінії Схід-Захід.

«Є очевидні розходження в рівні підтримки політичних партій на Сході та Заході. Але в ході своїх поїздок я переконався, що має місце почуття єдності країни і на Заході, і на Сході», - додав він. На думку посла, і на Сході, і на Заході, і в Центральній Україні людям притаманні загальні цінності базового рівня: турбота про дітей, про свою громаду. Люди обговорюють українську історію, культуру тощо.