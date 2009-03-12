Експерт: оточення Медведєва не поділяє сантиментів Путіна до Тимошенко

Українські експерти вважають, що останні події навколо НАК «Нафтогаз України» шкодять інтересам України.

Таку думку вони висловили в ході опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна з приводу заяв прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про події в НАК «Нафтогаз України» які, на його думку, дискредитують Україну.

Зокрема, як йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, народний депутат Андрій ПОРТНОВ (БЮТ) нагадав, що його політична сила ще раніше заявляла, що дії Служби безпеки дискредитують Україну. «Те, що з цим погодився і російський прем’єр, я думаю абсолютно логічно випливає з того, що відбувається в Україні», - зауважив депутат. Він висловив сподівання, що економічних наслідків від цих подій для України не буде, «не дивлячись на те, що керівництво нашої держави на чолі з Президентом України робить все для того, щоб країна мала серйозні економічні збитки. Але ми захищаємось і наразі захищаємось успішно».

У свою чергу президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ зауважив, що йому дивно чути такі заяви від політика, який свого часу був також пов`язаний з діяльністю спецслужб. «Оскільки відверте сприяння діяльності іноземного господарюючого суб`єкта і критика діяльності спецслужби цієї держави в моїх очах виглядає як спроба тиску і втручання у внутрішні справи держави», - наголосив політолог. На його думку, було б, мабуть, логічно, якби колишній працівник спецслужб - В.ПУТІН - навпаки орієнтував на безпекову політику державних структур, а не господарюючих суб`єктів.

Крім того, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, в цій справі, без сумніву, є елемент корпоративного інтересу, оскільки на сьогодні Росія захищає ті домовленості, ті параметри – як формальні так і неформальні, - які виникли у відносинах «Газпрому» і «Нафтогазу». «Ці домовленості вигідні, не зважаючи на те, що є серйозні підстави вважати, що в них є неформальна складова - як спекулятивна, так і корупційна», - зауважив він.

Народний депутат Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (Блок Литвина) вважає, що ситуація, коли антитерористична структура «Альфа» втручається у вирішення спірного питання між господарюючими суб’єктами, якими є «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго», говорить про те, що в Україні далеко не все гаразд. «Ніхто про це не каже, але ще раз наголошую, загін «Альфа» – це загін, який має повноваження антитерористичної діяльності. Тому, я думаю, що не тільки у В.ПУТІНА, але й в інших людей може виникнути питання: «А що, власне, відбувається? На кого і на що працюють правоохоронні органи?», - наголошує депутат.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив думку, що цим В.ПУТІН дає зрозуміти, що у разі, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО буде перемагати у цьому конфлікті, в Україні і Європі можуть бути проблеми. «Він дав зрозуміти, що російський уряд на боці Ю.ТИМОШЕНКО», - наголосив політолог. За його словами, В.ПУТІН вважає для себе контракти частиною фактичного законодавства і виступає за збереження цих контрактів. «Він фактично погрожує В.ЮЩЕНКУ і Європі - щоб вона дала зрозуміти В.ЮЩЕНКУ, що якщо і надалі будуть продовжуватися атаки на партнера “Газпрому”, то це може призвести до дестабілізації не тільки поставок газу в Україну, а і поставок в Європу», - зауважує М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

«Це чітка позиція конфлікту між “Нафтогазом” і (Дмитром) ФІРТАШЕМ. Вони дають зрозуміти, що у Д.ФІРТАША є потужний ворог - не тільки Ю.ТИМОШЕНКО, а й В.ПУТІН. Що тут ще можна додати? Дуже серйозне попередження», - вважає політолог.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО наголошує, що заяву В.ПУТІНА можна розділити на дві частини. «Перша – констатуюча частина – те, що дії дискредитують Україну. Він тут недалекий від істини. Дійсно, методи були не надто цивілізованими і такими, які шокували світову громадськість, не тільки співробітників “Нафтогазу”. Друга частина цієї заяви показує, що Володимир ПУТІН виступає таким собі лобістом Юлії ТИМОШЕНКО на міжнародному рівні, надаючи їй зовнішню підтримку всередині України», - наголошує політолог. За його словами, В.ПУТІН вважає, що ставка на Ю.ТИМОШЕНКО має спрацювати і може бути своєрідним реваншем за 2004 рік. «В.ПУТІН діє за принципом «ворог мого ворога – мій друг» і тому, очевидно, робить усілякі паси Юлії ТИМОШЕНКО. Хоча позиція Володимира ПУТІНА – це лише позиція Володимира ПУТІНА, оточення Дмитра МЕДВЄДЄВА не поділяє його поглядів і його сантиментів до Юлії ТИМОШЕНКО. Оскільки вважає, що хто би не прийшов до влади в Україні, все одно доведеться мати справу з черговими загостреннями українсько-російських відносин», - зауважує К.БОНДАРЕНКО.

Окрім того, на його думку, заява В.ПУТІНА продиктована не тільки бажанням підтримати Ю.ТИМОШЕНКО, а також і їх спільним інтересом прибрати «РосУкрЕнерго» з посередництва на ринку газу між країнами.

Він також нагадав, що за результатами всеукраїнського телефонного дослідження «Ставлення українців до газового конфлікту з Росією», проведеного Інститутом Горшеніна з 12 по 14 січня 2009 року, більшість українців (53,8%) засуджують дії української влади у газовому конфлікті з Росією. Також більшість українців (35,9%) схильні вважати Україну та Росію однаково винними у загостренні цього конфлікту. При цьому значна частина опитаних (28,6%) переконана, що Росія у цьому конфлікті відстоює власні економічні інтереси, а 23,2% схиляються до того, що причиною конфлікту є прагнення Росії знищити економіку України.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи був затриманий заступник начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тарас ШЕПІТЬКО.

4 березня в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводили слідчі дії в рамках розслідування цієї кримінальної справи. При цьому в прес-центрі СБУ пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки здійснюються спроби блокування розслідування».

Увечері 4 березня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.

8 березня перший заступник голови Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не виключив, що спецпідрозділи «Альфа» можуть з`явитися в кабінеті першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.

Інформуючи про події в «Нафтогазі України» щодо спроби виїмки документів спецпідрозділами СБУ, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що, за даними його структури, ряд документів, що стосуються спірних 11 млрд. кубометрів газу, знаходяться у О.ТУРЧИНОВА. «Якщо ми цих документів не одержимо, хай тоді не дивуються, що спецпідрозділи «Альфа» з`являться в кабінеті першого віце-прем`єра», - сказав він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що не треба політизувати розслідування даної кримінальної справи. При цьому він зазначив, що йдеться про корупцію у вищих ешелонах влади. Він нагадав, що якщо провину вищого керівництва країни буде доведено, то їм загрожує 12 років позбавлення волі, відповідно до українського кримінального законодавства, за незаконний відбір газу у приватної компанії.

Відповідаючи на запитання, з чим пов`язана реакція прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, яка звинуватила Президента України Віктора ЮЩЕНКА в заступництві «РосУкрЕнерго», В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що це «нервова реакція, яка свідчить, що люди усвідомлюють свою неправоту».

11 березня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що спроби силових структур вилучити транзитний контракт у НАК «Нафтогаз України» дискредитують Україну.