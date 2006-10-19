Помаранчеві міністри оголосили про свою відставку

Міністри від “Нашої України” – Юрій ПОЛЯЧЕНКО, Юрій ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Ігор ЛІХОВИЙ - та міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві лідер блоку «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ уточнив, що заяви були зареєстровані у Секретаріаті ВР сьогодні о 10.50. Лідер «Нашої України» також зазначив, що відставка міністрів викликана, перш за все, тим, що представники так званої антикризової коаліції відмовляються реалізовувати Універсал національної єдності. «Наша Україна» всі ці місяці від моменту виборчої кампанії і до сьогодні була послідовною і наполегливою в реалізації тих ідей, які були стверджені помаранчевим Майданом», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він підкреслив, що на сьогодні вже остаточно зрозуміло, що представники антикризової коаліції не збиралися і не збираються виконувати універсал. «Наслідком і свідченням цього стали злам зовнішньополітичного і внутрішньополітичного курсу держави, перехід до економіки абсурду», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також зазначив, що відставка міністрів за політичною ознакою відбувається вперше в історії України, і тому вона давалася досить складно, оскільки немає ні досвіду, ні відповідної нормативної бази.

Лідер «Нашої України» також додав, що якщо в результаті дій чи бездіяльності Верховної Ради трапиться так, що хтось з міністрів, оголосивши про свою відставку, залишиться в уряді, то «Наша Україна» відмежується від них.

Говорячи про рішення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА подати у відставку, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що хоча Ю.ЛУЦЕНКО є безпартійним, однак його на цю посаду пропонував блок «Наша Україна». Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також додав, що сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО планує провести прес-конференцію і розповісти на ній про своє рішення.

Присутній на прес-конференції міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО зазначив, що його рішення є логічним продовженням рішення партії.

Міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО зазначив, що хоча він і не є членом партії «Наша Україна», у нього є моральні зобов’язання перед партією, оскільки саме вона висунула його на цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров`я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім`ї, молоді і спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).

В.ЮЩЕНКО вчора висловив думку, що міністри, які пройшли в уряд за квотою «Нашої України», мають виконати волю своєї партії.

В той же час міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО і міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, які працюють за квотою Президента, залишаться на своїх посадах і далі.