Луценко велів міліції зіпсувати його колегам «дембельський акорд»

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зобов’язав Управління боротьби з організованою злочинністю не допустити розкрадання посадовцями бюджетних коштів напередодні президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після завершення наради з керівниками регіональних підрозділів з питань боротьби з організованою злочинністю.

«Особливість цього року, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, - яка вимусила мене зібрати начальників УБОЗ, є такою, що це рік президентських виборів, і пам’ятаючи, що міліція поза політикою, тим не менше мушу констатувати - це рік, коли багато високопосадовців, відчуваючи, що це останній рік їхньої роботи, займаються «дембельським акордом» - збиранням данини і мародерством бюджетних коштів по напрямках, які нинішній скудний бюджет надає областям».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, завданням підрозділів УБОЗ є саме не допустити, аби цей рік для високопосадовців став роком «дембельського розкрадання».

Як сказав міністр, це ключове завдання розбивається на напрямки: перший – перевірка актів виконання робіт за бюджетні кошти минулого року, тобто, коли ремонтувалися, будувалися будинки, школи, дитячі садки, дороги тощо. Друге завдання - протидія конвертаційним центрам і з’ясування, скільки посадовців бюджетних організацій до цього причетні. Третьою позицією, як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, є протидія хабарництву на всіх щаблях державної влади.

При цьому міністр зауважив, що до МВС надходить чимало сигналів про зловживання посадовцями державних адміністрацій та керівників різних служб бюджетного напрямку. «В багатьох випадках ми бачимо не лише нецільове використання коштів, але цинічне, нахабне пограбування державних коштів», - підсумував Ю.ЛУЦЕНКО.