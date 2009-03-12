У Литвина Ющенку натякнули, що до виборів нема про що турбуватися

Провести процедуру імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до президентських виборів неможливо.

Про це заявив в інтерв’ю УНІАН заступник голови фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, коментуючи заяву лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА про звернення фракції КПУ з офіційним листом до керівників усіх фракцій парламенту щодо початку процедури імпічменту Президента України.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що для здійснення процедури імпічменту має бути “кілька голосувань у парламенті, які мають підтримати спочатку 226 народних депутатів, потім - 300, а потім - 337, а це зробити непросто”. За його словами, також мають бути “висновки відповідних судів щодо того, що Президент України здійснив тяжкий злочин, державну зраду”.

“Якщо говорити реально, а не з точки зору піару, то технологічно повний цикл імпічменту до президентських виборів здійснити практично неможливо”, - зауважив О.ЗАРУБІНСКИЙ.

За його словами, КПУ давно виступає за необхідність проведення процедури імпічменту Президента, але “в глибині душі вони прекрасно розуміють, що юридичний інструментарій недостатній для того, щоб до президентських виборів здійснити весь цикл імпічменту”.