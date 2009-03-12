Наливайченка допитала Генпрокуратура

Учора слідчий Генеральної прокуратури допитав голову Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА у рамках розслідування кримінальної справи щодо можливих незаконних дій СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо можливих незаконних дій СБУ. «Я перед законом рівний. Якщо до мене прокурор має питання – я даю йому свідчення», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО і додав, що допит відбувся вчора у службовому кабінеті голови СБУ.

Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що усі перед законом є рівними, і Генпрокуратура має право допитувати усіх у рамках цієї справи, хто «навіть є вищим по ранжиру».

При цьому він повідомив, що сьогодні слідчий Генпрокуратури також працював у кабінеті одного із заступників голови СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО не уточнив, про які конкретні можливі незаконні дії СБУ йдеться у рамках порушеної Генпрокуратурою кримінальної справи.