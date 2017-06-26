Сьогодні суд розгляне продовження запобіжного заходу Насірову

Сьогодні слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва починає розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про продовження запобіжного заходу відстороненому від посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову. Про це йдеться у дописі на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Читайте такожНасіров може постати перед судом у Британії – посольство У САП нагадали, що Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн.

Апеляційний суд Києва 13 березня залишив рішення суду першої інстанції без змін.

У САП зауважили, що згідно з ч. 6 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу, у разі необхідності строк запобіжного заходу може бути продовжено за клопотанням прокурора.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає, що підстави для обрання Насірову запобіжного заходу залишилися без змін, тому просить суд продовжити чинний запобіжний захід строком на 60 діб", - йдеться у дописі.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки").

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

31 травня Насіров заявив, що використає «всі конституційні методи» для виїзду на лікування до США.