САП не пропонуватиме Онищенку укласти угоду зі слідством – Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не «торгуватиметься» з підозрюваним в організації корупційної схеми з продажу газу народним депутатом Олександром Онищенка і не пропонуватиме йому укласти угоду зі слідством.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Я не уявляю угоди (із слідством – УНІАН) з Онищенком. Навіть якщо він заплатить 3 мільярди (3 млрд грн – сума збитків, завданих державі внаслідок використання корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» - УНІАН). Якщо заплатить – це буде пом’якшувальна обставина», - заявив він.

За словами Холодницького, цінність будь-яких свідчень проявляється в тому, наскільки докази обґрунтовані.

«Сказати можна що завгодно. Завтра будь-кого зловлять на якомусь злочині, і ця особа будете розповідати, що це президент дав вказівку, коли насправді в очі його не бачив, а тільки по телевізору», - зауважив керівник САП.

«З приводу Онищенка - вже півроку тільки й мови про його «плівки», але їх ніхто так і не чув. Є якісь записи – з Довгим, з Мартиненком, а по суті? Нещодавно він багато наговорив прокуророві по скайпу. Але на всі запитання ухилявся від відповіді. Наприклад, коли його питаєш, якщо ви платили за призначення тієї чи іншої особи на таку-то посаду, то чим платили, в гривні чи валюті? Знімали кошти у банку? В якому саме? Куди саме заносили гроші, за якою адресою? У відповідь – не знаю, не пам’ятаю, не згадаю, давайте якось потім, а спочатку домовимося… У такі моменти розумієш, що тебе пробують надурити. І останнє – це вестися на такі речі», - сказав Холодницький.

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«Якщо вже є докази – надай їх. Передай через своїх адвокатів, якщо боїшся сам (а ти – боїшся сам). Натомість, Онищенко пропонує: то в Лондоні хочу зустрітись, то вже не хочу, то давайте вже в Іспанії зустрічатись… Ну, чекайте, САП – не співробітники передачі «Галопом по Європах». Ми не будемо бігати за ним, як Том за Джеррі», - зауважив Холодницький.

«Хай торгується, з ким хоче. Але угода, по закону, укладається з прокурором. І «торгуватися» з ним я не збираюся, ми не на ринку. Він не продавець, а я не покупець. Є дані – давай, ми їх перевіримо. Немає – то немає й розмови», - заявив керівник САП.

За словами Холодницького, у «справі Онищенка» була укладена низка угод з фігурантами, які не мали безпосереднього стосунку до розкрадання газу.

«Це були, наприклад, люди, які не знали, яку саме виконують функцію, особи, які надали свій паспорт, а на них фірми зареєстрували», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

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Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.

12 квітня Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.