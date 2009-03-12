Луценко знає, що робити, аби «зваричів» не було в природі

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що масштаби хабарництва в країні були б меншими, якби затримані за цей злочин отримували покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам в Полтаві.

«Якби так сталося, що кожного року півтори тисячі осіб, звинувачених в хабарництві, доходили до суду, і з них тисяча осіб отримували хоча б мінімальний термін покарання, атмосфера в країні була б абсолютно інша: таких би «зваричів» не могло б бути в природі. Бо «зваричі» - це результат корупції в усіх системах державної влади…”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, “вся державна машина країни пронизана корупцією, яка залишається безкарною - не тому, що погано працюють правоохоронці, а тому, що хабарники не знаходять покарання».

При цьому міністр висловив сподівання, що «і прокуратура, і СБУ, і міліція, і судова система припалять цю болячку показово для всього суспільства (мається на увазі екс-суддя Ігор ЗВАРИЧ - УНІАН), це було б дуже важливо».

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року співробітники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА у Львові, і зараз він перебуває Київському слідчому ізоляторі Державного департаменту виконання покарань.